عاجل.. مصدر يكشف حقيقة ضبط مجموعة من جنسيات عربية حرضوا على التظاهر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضًا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وفي وقت سابق، أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.

كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القبض على عرب الفجر التظاهر التحريض على التظاهر

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس أمستردام

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصدم كومان بالتعاقد مع صفقة نارية

منذ ساعة و نصف

مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مصدر أمني يكشف لـ"الفجر" حقيقة إغلاق محطة مترو الأوبرا لمدة 3 ساعات اليوم

مصدر أمني يكشف حقيقة إغلاق 3 كنائس بالمنيا إرضاء للمتظاهرين

الجيش السوري يكشف حقيقة الاشتباكات بين قوات روسية وإيرانية بحلب

عاجل.. حقيقة العثور على بقايا "حمير" مقدمة للمطاعم فى البحر الأحمر

عاجل.. مصدر أمني ينفي استهداف كمين "الصفا" بالعريش واستشهاد رجال شرطة

مصدر أمني ينفي إضراب نزيلات القناطر عن الطعام: "ادعاءات كاذبة"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

10:01 م

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر