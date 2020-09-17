عاجل.. مصدر يكشف حقيقة ضبط مجموعة من جنسيات عربية حرضوا على التظاهر

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضًا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.



وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.







وفي وقت سابق، أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.



كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.

