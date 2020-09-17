الكشف عن موقف أهلي جدة السعودي بشان رحيل البلايلي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عاطف الاحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن يوسف البلايلي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي اهلى جدة بسبب رغبة اللاعب.

وقال الأحمدي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "نادي أهلى جدة لا يمانع فى رحيل يوسف البلايلي عن صفوف الفريق ولكن فى حالة تلقيه عرض مناسب يليق باللاعب.

وأضاف: "البلايلي دخل فى ازمات عديدة مع نادي اهلي جدة خلال الفترة الماضية٬ ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة بين والد اللاعب ومسؤولي نادي الأهلي".

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