مرتضى منصور: كارتيرون كداب وتركي آل الشيخ ليس له علاقة













وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء، بأنه "نط من البلكونة"، موضحا أنه ليس مجرد خروج من الباب الضيق.





وأكد مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أن كارتيرون قال له أنه لن يرحل عند تلقيه عروض أخرى ثم أعلن نادي التعاون السعودي التعاقد معه اليوم، واصفا إياه بالكذاب.





وبرأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من أنه له يد في رحيل كارتيرون.



