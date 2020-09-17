أبرز 5 تصريحات لتركي آل الشيخ حول علاقته برحيل كارتيرون عن الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

صرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني أنه لا دخل له برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الذي وقع عقداً مع التعاون السعودي لمدة موسمين .


رحيل كارتيرون


وفي تصريحات تلفزيونية قال آل الشيخ " أنفي جميع الأخبار التي تحدثت عن علاقتي برحيل كارتيرون عن الزمالك وتوقيعه مع التعاون ، ولا توجد مبررات تجعلني أقوم بهذه الفعلة ضد القلعة البيضاء.


وواصل " كارتيرون مدرب عادي ليس جوزيه مورينيو كي أقوم بمحاربة جماهير الزمالك من أجله ، وهل لدي القدرة على أن أحرب جمهور الأهلي وجمهور الزمالك في آن واحد ؟ مشدداً على أنه أغلق الإستثمار في الكرة المصرية بصورة نهائية.


وأردف " مستعد للعودة إلى النادي الأهلي بشرط واحد فقط هو رغبة جمهور الفريق في المساندة والدعم الحقيقي خاصةً أنني أعتبر نفسي واحد منهم ، في الوقت ذاته نفى الأخبار الأخرى التي تعلقت بمساعدته لبيراميدز على التعاقد مع رمضان صبحي.


اللجان الإلكترونية 


وفي سياق مختلف شن آل الشيخ هجوم حاد للغاية على اللجان الإلكترونية التي دائماً ما تقف ضده ، ووصفهم بإن كل الأزمات التي تحدث في الشارع المصري هم السبب الأول والأخير فيها ، وأشار إلى أن المسؤولين في الكرة المصرية من يسلطون تلك اللجان عليه.


ووجه رسالة لتلك اللجان " صبوا تركيزكم على تحقيق آمال الجمهور ، بدلاً من أن تشغلوا أنفسكم بمحاربتي طول الوقت ، وتسأل عن عدم قيام مجلس إدارة نادي الأهلي بتجديد أرضية ملعب إستاد التتش والتي هي السبب الرئيسي في إصابة اللاعبين.


تجديد عقد فتحي والسعيد 


وواصل آل الشيخ تصريحاته النارية متسائلاً لماذا لم ينجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في توقيع عقود جديدة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي مع الفريق وتركوهم يرحلون واحد تلو الآخر لصفوف نادي بيراميدز ؟


الحالة الوحيدة لدعم الأهلي 


وعن عودته لدعم جماهير النادي الأهلي من جديد أكد أن شرط وحيد يفصله عن العودة والقيام بما كان يفعله سابقاً وهو وجود مجلس إدارة جديد خلاف الموجود حالياً ، موجهاً رسالة للجمهور أحبكم وأعشق النادي لكن يجب عليكم تحكيم العقل والتفكير في المشهد جيداً.


تحمل الإهانات 


وأنهى آل الشيخ تصريحاته أنه تحمل الكثير من الإهانات مؤخراً بالإضافة إلى أنه فور التحرك لمقاضاه أحد المسيئين له وجد تدخل بعض من الجمهور ومطالبته بالمسامحة وهو ما قام به لكنه أصر على عدم العودة لدعم الأهلي من جديد حال وجود مجلس الخطيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون تركي آل الشيخ الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 160 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة حول المدرب الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل رسالة تلقاها من المخابرات القطرية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: إصلاح التتش أولى من افتتاح بوابة

منذ أقل من ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الغني يستبعد تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق

الحرب مستمرة.. مرتضى منصور يضرب الأهلي والخطيب بتصريح ناري جديد

رئيس الزمالك متحديا الأهلي: أظهروا عقد كهربا

الأهلي يرفض رحيل لاعبه للعين نهائياً ويتمسك بالإعارة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: حقيقة رحيل حارس الفريق.. قرار مفاجئ من كارتيرون.. مدافع الأبيض يصدم الأهلي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر