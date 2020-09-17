الكشف عن أول حالة كورونا في الدوري الجزائري

كشف نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري ، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه سمير عيبود، بفيروس كورونا المستنجد(كوفيد- 19).









وذكر النادي في بيان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن نتائج المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق باستخدام المسحة، أظهرت إصابة اللاعب سمير عيبود، بفيروس كورونا.





كما أوضح أنه بناء على ذلك، تقرر إعفاء اللاعب من المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الفريق، مع إخضاعه للحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع.



