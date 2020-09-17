الكشف عن أول حالة كورونا في الدوري الجزائري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشف نادي شباب بلوزداد حامل لقب دوري المحترفين الجزائري ، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه سمير عيبود، بفيروس كورونا المستنجد(كوفيد- 19).


وذكر النادي في بيان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن نتائج المرحلة الثانية من الفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للفريق باستخدام المسحة، أظهرت  إصابة اللاعب سمير عيبود، بفيروس كورونا.

كما أوضح أنه بناء على ذلك، تقرر إعفاء اللاعب من المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الفريق، مع إخضاعه للحجر الصحي حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد، أنها لم تسجل أي حالة أخرى بالفيروس عدا عيبود صاحب الـ27 عامًا، الذي بات أول لاعب في الدوري الجزائري يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: إصلاح التتش أولى من افتتاح بوابة

منذ أقل من ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة حول المدرب الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 160 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل رسالة تلقاها من المخابرات القطرية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر