أول تعليق لـ"القومي للمرأة" على اقتراح "السيسي" بدراسة أزمة السيدات العاملات (فيديو)

عقبت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دراسة أزمة المرأة العاملة، مع عدم ذهاب أبناءها للمدرسة سوى يومين فقط في الأسبوع

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وقالت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص بشكل شديد على الاهتمام بملف المرأة، وهذا واضح من الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمرة



وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس طرح على الحكومة التفكير في أزمة المرأة المعيلة، في ظل تغير اليوم الدراسي، ووجود الطلبة في المنزل، معقبة: "الرئيس مهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالمرأة، حتى لا تعاني السيدة".



ولفت إلى أن المجلس القومي للمرأة سيتواصل مع مجلس الوزراء حول أي أفكار في هذا الأمر، معقبة: "طالما الرئيس متبني هذا الأمر، فإن شاء الله هتكون هناك حلول مرضية"



هذا، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة بدراسة أزمة المرأة العاملة مع عدم ذهاب أبناءها للمدرسة سوى يومين فقط في الأسبوع، معقبًا: "وجود الأطفال في البيت عبء إضافي".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن العقل الهائل بدون جسم قوي يمثل نقطة ضعف، ولا يمكن أن يكون هناك إنسان درجاته العلمية عالية ولياقته البدنية والصحية أقل.



وأعرب الرئيس، عن أمله أن تتضمن المناهج أنشطة رياضية إلكترونية للأطفال في المنازل لحثهم على ممارسة الرياضة.