الأرصاد تحذر.. أمطار متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة، وارتفاعا في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 87%، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، منوهة بضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت، أن مناطق جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقسا شديد الحرارة.

وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية هي شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % إلى رعدية أحيانا على أنحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة على معظم أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 44
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس أمطار

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصدم كومان بالتعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس أمستردام

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سحب سوداء تجتاح سماء الأقصر.. و"الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار (صور)

الأرصاد تحذر: تقلبات الجو تبدأ غدًا.. وسقوط أمطار على على هذه المناطق

"الأرصاد" تحذّر: أمطار لأكثر من 10 ساعات على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من السيول في عسير ونجران

الأرصاد تحذر.. أمطار رعدية بمكة المكرمة ليوم الغد

الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:59 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

10:01 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر