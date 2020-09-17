مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل رسالة تلقاها من المخابرات القطرية (فيديو)

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ناديي الزمالك، أن كل مطالب باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك كانت مجابة، معلقا "لما خسرنا من المقاولون محدش قاله حاجة".



وقال "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"على قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء: "إمبارح قولت لكارتيرون لو جايلك أي مبلغ من نادي تاني هديك الفرق من عندي، لكن من الواضح إن المقصود ضرب الزمالك مش الفلوس بس".







وأضاف رئيس نادي الزمالك: "اقترحت عليه أيضا البقاء معنا لمدة شهر، لكنه كذب وادعى إنه تعبان نفسيا وعايز يرجع فرنسا، هل هذا الكاذب ينفع يشتغل في دولة الإسلام طالع منها"، مردفا "هناك مخطط قطري وراء أزمة كارتيرون، وتلقيت رسالة من الواد بتاع المخابرات القطرية، بيقولي هندفعه إحنا الفلوس لكارتيرون".



وأوضح، أن الزمالك عقد لجنة منذ أمس للتعاقد مع مدير فني أجنبي فيه"، معلقا "عودة فريرا واردة".

ووجه رسالة إلى باتريس كارتيرون قائلا: "أنت خاين وكداب".



وحول انتخابات مجلس النواب رجح مرتضى منصور الترشح عن دائرة الدقهلية.

