داعية: " أحنا أمة لطيفة.. بتصدق أي حاجة على مواقع التواصل" (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الناس لم تبتلى بابتلاء أشد لعنة من مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: " أحنا أمة لطيفة.. بتصدق أي حاجة على مواقع التواصل".

وتابع "عطية"، خلال ندوة بكلية دار العلوم مذاعة ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عل فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن خطبة الجمعة في الكتب أربع سطور، معقبًا: "الناس بتقابلني في الشارع وتقول لي وزير الأوقاف عمل الخطبة 10 دقائق، فرديت عليه 10 دقائق كتير جدًا.. عايزين 10 ساعات يعملوها توك شو".

ولفت إلى أن هناك رئيس دولة منتخب يعمل من أجل الصالح العام، معقبًا: "البيوت المخالفة بقالها 40 سنة وعارفين، والكل بيطبطب ويقول خليها تعدي، لما ناخد موقف حاسم بقينا ضد الله وضد الرسول".


تقدم الإعلامي نشأت الديهي، اعتذارَا للشيخ مبروك عطية، بعد هجومه عليه بسبب تصريحاته الأخيرة المتعلقة بقانون التصالح.

وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثين: "لا احمل في قلبي ذرة من كبر ولا حقد ولا رياء، وأنا اعتذر من هجومي الحاد على فضيلته، وما قلته كان بسبب محاربتي لأجل الحق".

وأضاف: "والدتي كلمتني وقالتلي بتهاجم الشيخ مبروك ليه، وأنا اتصلت به وطيبت خاطري وقال لي إنه مع الحق ومع الدولة وأول مرة انتخب كان انتخابه للرئيس السيسي".

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.

وكان العالم الأزهري مبروك عطية، قال في حوار تلفزيوني له:"ليه بتخرجوا الناس من ديارهم"، مستدلًا بآية قرآنية تشير إلى أن إخراج الأفراد من بيوتهم أعظم عند الله من تعظيم المسجد الحرام، في قوله تعالى: "والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل".

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن بناء المساجد ليس بالكثرة، ولكن وفقا للاحتياج، معلقا: "في مناطق المسافة بين المساجد فيها أمتار.. دي فنطزية"، مشددا على ضرورة تقديم مصالح الناس في مختلف الأعمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء مبروك عطية الفجر التواصل الاجتماعي

أخبار تهمك

طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

منذ ساعة و 25 دقيقة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 11 ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

هجوم شديد من مبروك عطية على ركاب قطار ضحية التذكرة

مبروك عطية: القرآن أخبرنا بفرحة المسلمين بنصر الروم لأنهم أهل كتاب

رأي مبروك عطية في بناء المساجد على أرض مخالفة (فيديو)

إعلامي يهاجم مبروك عطية: زعيم "الدراما الدينية" و"خليك في الورد أحسن"

"اتصلت به وطيبت خاطره".. نشأت الديهي يعتذر على الهواء للشيخ مبروك عطية

شاهد.. مبروك عطية:"الولد هو اللى محتاج البنت تستره وليس العكس"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

08:28 ص

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر