داعية: " أحنا أمة لطيفة.. بتصدق أي حاجة على مواقع التواصل" (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الناس لم تبتلى بابتلاء أشد لعنة من مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: " أحنا أمة لطيفة.. بتصدق أي حاجة على مواقع التواصل".



وتابع "عطية"، خلال ندوة بكلية دار العلوم مذاعة ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عل فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن خطبة الجمعة في الكتب أربع سطور، معقبًا: "الناس بتقابلني في الشارع وتقول لي وزير الأوقاف عمل الخطبة 10 دقائق، فرديت عليه 10 دقائق كتير جدًا.. عايزين 10 ساعات يعملوها توك شو".



ولفت إلى أن هناك رئيس دولة منتخب يعمل من أجل الصالح العام، معقبًا: "البيوت المخالفة بقالها 40 سنة وعارفين، والكل بيطبطب ويقول خليها تعدي، لما ناخد موقف حاسم بقينا ضد الله وضد الرسول".





تقدم الإعلامي نشأت الديهي، اعتذارَا للشيخ مبروك عطية، بعد هجومه عليه بسبب تصريحاته الأخيرة المتعلقة بقانون التصالح.



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثين: "لا احمل في قلبي ذرة من كبر ولا حقد ولا رياء، وأنا اعتذر من هجومي الحاد على فضيلته، وما قلته كان بسبب محاربتي لأجل الحق".



وأضاف: "والدتي كلمتني وقالتلي بتهاجم الشيخ مبروك ليه، وأنا اتصلت به وطيبت خاطري وقال لي إنه مع الحق ومع الدولة وأول مرة انتخب كان انتخابه للرئيس السيسي".



قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.



وكان العالم الأزهري مبروك عطية، قال في حوار تلفزيوني له:"ليه بتخرجوا الناس من ديارهم"، مستدلًا بآية قرآنية تشير إلى أن إخراج الأفراد من بيوتهم أعظم عند الله من تعظيم المسجد الحرام، في قوله تعالى: "والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل".



قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الإسلام دعا أصحابة لبناء المساجد عند الحاجة إليها، منوها بأنه لا يجوز بناء المساجد على أرض المخالفة.



وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن بناء المساجد ليس بالكثرة، ولكن وفقا للاحتياج، معلقا: "في مناطق المسافة بين المساجد فيها أمتار.. دي فنطزية"، مشددا على ضرورة تقديم مصالح الناس في مختلف الأعمال.