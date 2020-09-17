تركي آل الشيخ: كارتيرون ليس مورينيو لأحرم الزمالك منه













كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن حقيقة ماتردد بشأن مساندة كارتيرون في الرحيل عن نادي الزمالك إلى نادي التعاون السعودي.





وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "ليس لي علاقة برحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، ولاتوجد أي مبررات لمساندة كارتيرون ضد القلعة البيضاء".





وأبدى مالك نادي بيراميدز ابسارف اندهاشه من ذلك، قائلا، "كارتيرون ليس مورينيو، وهل لدي القدرة على محاربة الأهلي والزمالك في وقت واحد؟"





وشدد على أنه أغلق باب الكرة المصرية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عودته للنادي الأهلي مرة أخرى مرتبط برغبة جمهور القلعة لمساندة النادي.



