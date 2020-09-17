أكتوبر المقبل.. ترامب يعلن موعد توزيع لقاح كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موعد توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية": أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليس بالقرب مني.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل"، مرجحا توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام.

واعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوجود إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض.

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