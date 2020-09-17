تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي: ارحمونا من لجانكم الإلكترونية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، هجوما على اللجان الإلكترونية التي دوما ما تحاربه، بسبب الأزمات التي تحدث في الشارع الرياضي المصري.

وأشار تركي آل الشيخ في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن بعض المسؤولين الكبار يسلطون لجانا إلكترونية للهجوم على شخصه.

ووجه تركي رسالة لهم، قائلا، "أقول لهم يجب أن يصبوا تركيزهم على تحقيق آمال الجماهير ولا يشغلوا أنفسهم بمحاربتي فقط".

وتسائل، "لماذا لم يقوم مسئولو الأهلي بتجديد أرضية ملعب التتش، والتي كانت سببا في إصابات عديدة للاعبي الأحمر، ولماذا رحل أحمد فتحي وعبد الله السعيد وغيره".

ونوه على أنه تقدم باستقالته ثلاث مرات من الرئاسة الشرفية للأهلي، مشيرا إلى أن مسئولو الأحمر كانوا دائما يؤكدون أنهم من جعلوني أرحل، مختتما، "أقول لكم إرحمونا من لجانكم الإلكترونية".

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