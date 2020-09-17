تركي آل الشيخ: لا علاقة لي بتعاقد التعاون مع كارتيرون أنا غير مقتنع به













أوضح المستشار تركي ال الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، أنه تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية لنادي التعاون، مؤكدا أنه غير مقتنع بقدرات الفرنسي باتريس كارتيرون كمدير فني.





وكان أعلن التعاون السعودي مساء أمس الأربعاء، عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الزمالك السابق، بعقد يمتد إلى موسمين.





وشدد آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أنه عندما أتم الأهلي تعاقده مع كارتيرون منذ عامين، أبدى اعتراضه على ذلك، فكيف اخطط لتعاقد نادي التعاون معه؟.



