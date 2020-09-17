كواليس جديدة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن نادى الزمالك بالأمس رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروي بعدما قام بدفع الشرط الجزائي ليرحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

وكشف الإعلامي إسلام صادق٬ أن أمير مرتضي عرض على الفرنسي باتريس كارتيرون الحصول على إجازة لمدة أسبوعين من أجل الراحة.

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "كارتيرون كان لديه إصرار شديد على الرحيل بعدما أبلغ أمير مرتضي برسالة على الواتس٬ ثم عقد معه جلسه وابلغه بأنه إذا استمر مع القلعة البيضاء فسوف يخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أمير مرتضي عرض على الفرنسي تولي الجهاز المعاون المهمة لمدة اسبوعين من أجل حصوله على راحة ولكنه رفض ذلك أيضا".

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