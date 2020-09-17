عضو حي فرساي بفرنسا: فساد "الخليفي" يؤثر على باقي الأندية

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي فرساي في فرنسا، إن قطر أصبحت تمتلك العديد من الأسلحة ولها أذرع كثيرة في أوروبا وتحاول التغلغل داخل المجتمع الأوروبي، موضحة أن قضية اتهام ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، لقت صدى واسع لدي الرأي العام.





وأضافت "جادو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولي المصرية، مساء الأربعاء، أن القضية لها مردود سياسي في تشويه صورة قطر أمام العالم، كما أن القضاء السويسري معروف عنه النزاهة وكل الأدلة تؤكد إدانة "الخليفي" بتقديم رشوة، وتابعت:"قطر تسيء لجميع الدول العربية"، مشيرة إلى أن القضاء السويسري يتملك وثائق وأدلة فساد ضد ناصر الخليفي.



وأكملت عضو مجلس حي فرساي في فرنسا، أن قضية فساد الخليفي محط اهتمام الرأي العام الفرنسي نظرًا لامتلاكه نادي العاصمة الفرنسية، متابعة فساد الخليفي سيؤثر على باقي الأندية الرياضية في حق الامتلاك.







