عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
الفتاة أثناء خروجها
الفتاة أثناء خروجها
هبة عبد الحفيظ
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أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.

كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.
عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)
عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)
عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)
عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)

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نجل المعزول عبدالله مرسي بوابة الفجر الفجر

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