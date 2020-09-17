كواليس تعاقد التعاون السعودي مع كارتيرون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن نادى الزمالك بالأمس رحيل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء باتريس كارتيرون بعدما قام المدرب بدفع الشرط الجزائي.

وأكد عاطف الاحمدي٬ الناقد الرياضي السعودي٬ أن نادي التعاون كان يتفاوض مع مدرب برتغالي قبل التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الأحمدي فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "التعاون تعاقد مع كارتيرون بعدما تم إخبار إدارة النادي برغبة الفرنسي فى الرحيل عن نادي الزمالك".

وأضاف: "الأمور المالية فى نادي التعاون تسير وفق ضوابط معينة٬ والمفاوضات لم تستغرق يوم واحد بين النادي السعودي وكارتيرون".

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