باريس سان جيرمان يعبر عقبة ميتز في الدوري الفرنسي

وحصد سان جيرمان، الذي أحرز اللقب سبع مرات في المواسم الثمانية الأخيرة، أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد، في المركز الخامس عشر، في حين ظل ميتز بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها في الموسم، محتلا المركز الثامن عشر.





ورغم السيطرة الميدانية لسان جيرمان في الشوط الأول، لكنه فشل في ترجمة استحواذه على الكرة إلى أهداف، قبل أن تتضاعف معاناته في الشوط الثاني، الذي شهد حصول لاعبه عبدو دياللو على بطاقة حمراء في الدقيقة 65 لنيله الإنذار الثاني، بالإضافة لإصابة نجمه خوان بيرنات.





بينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي، أحرز جوليان دراكسلر هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مسجلا أول أهداف فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الجديد.





يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الكبرياء لسان جيرمان، الذي خسر بنفس النتيجة صفر / 1 أمام لانس وأولمبيك مارسيليا في أول لقائين له بالموسم الجديد.



