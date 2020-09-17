أسعار الذهب اليوم الخميس 17-9-2020.. ارتفاع جديد بالمعدن الأصفر
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار تذبذب سعر المعدن الأصفر أمس، وجاءت الأسعار اليوم في الأسواق على النحو التالي:
أسعار الذهب الأن
سعر الذهب عيار18 : 737.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 860 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 982.75 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6880 جنيهًا
أسعار الذهب أمس
سعر الذهب عيار18 : 734.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا
اسعار الذهب العالمي
11:13 16-09-2020
الذهب مستقر وأنظار السوق على نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي
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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 16 سبتمبر بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.1% إلى 1968.20 دولار. وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.
وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم... هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%".
ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
وتبنى الفدرالي الأميركي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.
هذا ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.
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