أسعار الذهب اليوم الخميس 17-9-2020.. ارتفاع جديد بالمعدن الأصفر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 3 جنيهات في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار تذبذب سعر المعدن الأصفر أمس، وجاءت الأسعار اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الذهب الأن

سعر الذهب عيار18 : 737.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 860 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 982.75 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6880 جنيهًا


أسعار الذهب أمس

سعر الذهب عيار18 : 734.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 857 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 979.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6856 جنيهًا

اسعار الذهب العالمي 


11:13 16-09-2020
الذهب مستقر وأنظار السوق على نتائج اجتماع الفدرالي الأميركي
 طباعة
ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 16 سبتمبر بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1959.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية 0.1% إلى 1968.20 دولار. وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم... هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%".

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى الفدرالي الأميركي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

هذا ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر المقابل الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تواجه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 160 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أمريكي الأراضي المنخفضة يقترب من برشلونة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-6-2020.. تراجع متوقع في سعر المعدن الأصفر

أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين 8-6-2020 في مصر

بعد ارتفاعه لمستويات غير مسبوقة.. الذهب يتراجع مجددا في سوق الصاغة

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-6-2020 خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

10:32 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر