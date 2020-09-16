أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على وادي دجلة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على أن الشوط الأول أمام دجلة كان متكافئا وملعب بتروسبورت كان صعبا في أرضيته وكانت هناك بعض الأخطاء التي صعبت من المواجهة، وفي الشوط الثاني خلق الفريق العديد من الفرص وسجل هدفين وحقق الفوز.

وقال تشاتشيتش إن الفريق كان يعاني من الضغط الشديد بسبب الخسارة في آخر ٣ مباريات وبيراميدز نجح في العودة لمشوار الانتصارات، ويجب تهنئة اللاعبين على الأداء القوي والفوز والثلاث نقاط.

وحول إصابة جون أنطوي أكد تشاتشيتش أنه سيخضع لفحص طبي لبيان مدى قوة الإصابة، وفي المباريات الثلاثة التي خسرها بيراميدز كان الفريق جيدا للغاية ولا يستحق الخسارة، ولم يكن التوفيق حليفا للاعبين رغم الفرص الكثيرة، والأداء أمام الجونة والفوز أظهر مدى قوة الفريق وقدرته على العودة للمسار الصحيح لما يمتلكه من إمكانيات هائلة.

عن موقف عبد الله السعيد أكد تشاتشيتش أنه يعود مرحلة تلو الأخرى ومن الممكن أن يشارك لجزء في المباراة المقبلة وسيكون حذرا في الدفع به حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى، بينما يعاني أحمد أيمن منصور من مشكلة في فقرات الظهر وهناك فحص طبي لأحمد الشناوي، مشددا على أن الفريق بإمكانه الفوز بالمركز الثاني في الدوري وما تزال هناك نقاط عديدة بإمكان بيراميدز حصدها والتقدم.

وحول قرار تأجيل مباريات الكونفدرالية أكد المدرب أنه سيستغل الدوري لتجهيز لاعبيه للقاء حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية والأجهز حينها سيشارك في هذه المواجهة الصعبة.

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