أمريكي الأراضي المنخفضة يقترب من برشلونة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري تعويضا للنجم البرتغالي نيلسون سيميدو.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الكتالوني قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد مع لاعبه الأمريكي سيرجينو دست.

وأشارت الصحيفة أن البلوغرانا من المنتظر أن يجري محادثات مع مسئولي النادي الهولندي من أجل التعاقد مع الظهير الأمريكي على سبيل الإعارة بخيار البيع النهائي.

وسوف يضطر برشلونة إلى التخلص من خدمات سيميدو خلال الصيف المقبل، حيث يسعي النادي إلى الاستثمار في النجم البرتغالي وتوفير قرابة 40 مليون يورو.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن النادي الكتالوني لن يقم بأي إضافات خلال الميركاتو الحالي، الا بعد التخلص من اللاعبين المعرضين للبيع هذا الصيف.

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