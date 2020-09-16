قفزة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة يوم الأربعاء، عقب تراجع في مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ومع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار سالي.





تحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مرتفعا 1.69 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة. وأغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 40.16 دولار للبرميل.





تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.3 مليون برميل.





وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين انخفضت 400 ألف برميل، متجاوزة مثلي التراجع الذي كان متوقعا، في حين زاد معدل استغلال طاقة مصافي التكرير أربع نقاط مئوية.





وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه “مكاسب اليوم القوية ترجع بدرجة كبيرة إلى التوقعات المتفائلة للخام المستخلصة من تقرير إدارة معلومات الطاقة.”





وتابع “معظم انخفاض مخزون (الخام) كان بفعل زيادة كبيرة غير متوقعة في نشاط المصافي الأمريكية بقيادة ساحل خليج المكسيك.”



