أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:26 م
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي
Advertisements

أعلن نادي التعاون السعودي عن تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء.

وقرر كارتيرون الرحيل عن الزمالك، بعدما دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 250 ألف دولار لإدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، أمس الإثنين.

وعلق محمد القاسم رئيس مجلس إدارة التعاون على نجاح النادي في خطف كارتيرون من الزمالك، حيث كتب على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " هذا التعاون يا سادة،اللي يبيه يصير والي يامر عليه يتم".

جدير بالذكر أن التعاون كشف أنه اتم الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، على أن يوقع العقود رسميا بعد وصوله إلى قطر، بعقد يمتد إلى موسمين قادمين.

وكان التعاون تلقى هزيمة بهدف دون رد أمام بيرسبوليس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رئيس التعاون الزمالك التعاون

أخبار تهمك

مع بانون والبلايلي.. كيف سيكون تشكيل الأهلي الجديد ؟‏

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أمريكي الأراضي المنخفضة يقترب من برشلونة

منذ 42 دقيقة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تواجه محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 160 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

الصفقة الكبرى.. بيراميدز يطارد نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يرد على أنباء رحيل كارتيرون وبن شرقي

آخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يكشف موعد تجديد عقد كارتيرون

أحمد موسى: الديك الفرنسي ساب الزمالك وهرب «فيديو»

عاجل - أول رد رسمي من الزمالك على رحيل كارتيرون

عاجل - تعرف على فريق كارتيرون الجديد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

10:32 م

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر