في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال عبد الوارث عسر ضمن قائمة افضل 100 فيلم في السينما

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الوارث عسر، عملاق الشاشة العربية، والذي لقب بـ"شيخ الفنانين".

استطاع عبدالوارث، أن يصنع بصمة في تاريخ السينما المصرية خلال فترة قصيرة، رغم التحاقه بالفن في عمر الـ40، عقب اتخاذه قراره الاستقالة من وظيفته الرسمية التي ساعده صديق والده الزعيم سعد زغلول في الالتحاق بوزارة المالية والعمل كاتب حسابات إلى أن حبه للفن وشغفه بالكتابة دفعه لترك الوظيفة والتألق في الأعمال الفنية الخالدة حتى وصل مشواره السينمائي لأكثر من 300 فيلم.

تم تصنيف أعمال عملاق الشاشة العربية ضمن قائمة افضل 100 فيلم في السينما ومن أهم تلك الأعمال شباب امرأة، الوسادة الخالية، لا تبكي يا حبيب العمر، المرأة التي غلبت الشيطان، صراع في الوادي، البؤساء، الاستاذة فاطمة ".

برع شيخ الممثلين ومعلمهم، في كتابة العديد من السيناريوهات الشهيرة مثل فيلمي سلامة وعايدة لأم كلثوم وشاركها في التمثيل.

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