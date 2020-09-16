بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك









تبحث إدارة نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد





استقر مسؤولي القلعة البيضاء على أسماء الراحلين، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.





وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أنه تم الاستقرار على رحيل عمر السعيد وكريم بامبو بالإضافة إلى محمد عنتر، عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك





وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة أسوان بقيادة طارق يحيي المدرب المؤقت للفريق وذلك بعد ريحل الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء الجمعة المُقبلة ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



