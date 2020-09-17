رسالة نارية من أحمد موسى لـ مذيع الجزيرة (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية تعمل على خدمة أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن قنوات الإرهابية تنتقد مصر وتبث الشائعات حولها"، معلقا: "أنتو إيه بالنسبة مصر، أنتم عملاء، مصر دولة سلا".

وتابع "موسى "خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء "لو أنت راجل يا جمال ريان اطلع قول علاقة قطر والقناة بتاعتك بإسرائيل".

ووجه موسى الشكر إلى متابعيه بقطر بعد إرسال مواطن قطري عنوان مكتب الموساد بالدوحة، مؤكدا أن ناصر الخليفي فضح قطر واعترف بالحصول على تنظيم كأس العالم بالفساد والرشوة.

وتابع "هل قناة الجزيرة مخصصة لمصر فقط ليل نهار، عمركم ما كنتوا مهنيين"، مردفا "أوعوا تفتكروا إنكم دولة وعندكم سيادة، أردوغان لو مش عايز تميم يغيره بإصبعه لأنه حاكم البلد الفعلي".

كما قال إن هناك معركة داخل النظام التركي، بين وزير الدفاع ووزير الخارجية، بشأن أزمات شرق المتوسط.

وأضاف موسى، أن حجم الصراع بين جناحي أردوغان كبير للغاية، على الرغم من أن كفة وزير الدفاع هي الأرجح، كون الأخير هو الذي يحرك أردوغان، مشيرًا إلى الأخير دخل ليبيا وغير قادر على الخروج منها.

وتابع موسى، أن أطماع أردوغان في ليبيا لن تتحقق، خاصة وأن الانشقاق الداخلي في النظام التركي يهدد بوقوع أزمة كبيرة، فضلًا عن أن هناك أجهزة استخبارات دولية تعمل على زعزعة واستقرار المنطقة.

واستكمل حديثه موجهًا حديثه للدول المعادية: «والله طول ما انتوا زعلانين من المشروعات هنزعلكم أكتر.. وقطر دولة قادمة للتطبيع رسمي مع إسرائيل، وعلاقاتهم السرية وقناة الجزيرة وسيلة الإعلام الوحيدة اللي كان يظهر عليها المسئولين الإسرائيليين.. اعرفوا تاريخكم إذا كان لكم تاريخ أصلًا وماتتكلموش، ولو أنت دكر في قناة الجزيرة اعمل تقرير عن تفاصيل العلاقات السرية القطرية مع إسرائيل من عام 1996 لحد النهاردة».

واختتم موسى: "عندنا قاعدة عسكرية علشان اللي يقرب من مصر ندفنه فيها، وهنعمل كمان وكمان، قواعد مصر العسكرية علشان تحمي ثرواتنا وتتصدى لأعداء الوطن، وقناة الجزيرة الإرهابية بتخدم على أمن إسرائيل، وكل اللي يفكر يقرب من مصر يتقطع لسانه يا عملاء".

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