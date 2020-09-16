حكاية أغنية.. "يوم ليك ويوم عليك" آخر ألبومات ذكرى.. وطرح بعد وفاتها بـ3 أيام

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع يوم ميلاد المطربة التونسية الراحلة ذكرى، "صاحبة الصوت الملكي" كما لقبها الجمهور التونسي، واحدة من الفنانات القليلات صاحبات الأصوات الطربية التي مرت على تاريخ الموسيقى والغناء في الوطن العربي، وهي "يوم ليك ويوم عليك".



آخر ألبوم مصري للراحلة ذكرى تحت عنوان "يوم ليك ويوم عليك" والذي حقق أرقامًا خيالية في المبيعات، باشرت عبر القناة التلفزيونية الخاصة بها "روتانا"عرضه.



وقامت بعرض كليب لأغنية "لو يا حبيبي" قام بتصويرها وإخراجها جميل جميل المغازي، بنفس اسلوب وطريقة تصوير كليب "بحلم بلقاك"، اي نرى لقطات لذكرى من بعيد وهي مأخوذة من كليبات سابقة للمغازي، ورجل يتذركها ويتأمل صورها بحسرة وحزن.



"يوم ليك ويوم عليك" طرحته باللهجة المصرية عام 2003، وللمفارقة نزل الألبوم الأسواق قبل وفاتها بثلاثة أيام فقط.



كثيرين اعتبروا ان تكرار التجربة اكثر من مرة اصبح استغلال لإسم ذكرى وليس تكريمًا لها، كان من الممكن اخذ لقطات خاصة لذكرى من المهرجانات العديدة التي أحيتها خلال مسيرتها المشرقة، سواء في قرطاج او الدوحة او ليالي دبي وغيرها.



