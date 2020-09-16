وزير الاتصالات: مصر تقدمت 6 مراكز في التصنيف العالمي لسرعة الأنترنت

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر تقدمت 6 مراكز في التصنيف العالمي لمتوسط سرعة الأنترنت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الشبكة تقنيًا، لكي تتحمل الأعباء المتوقعة مع بداية العام الدراسي المقبل الذي سيعتمد فيه الطلبة على الإنترنت بشكل غير مسبوق.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الجيل الخامس من الانترنت يتيح سرعات عالية جدًا، ويتيح التحكم في عدد كبير من الأجهزة من خلال الوحدة الخلوية الواحدة.



وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا موجهة إلى العالم الصناعي أكثر من الافراد، مضيفًا أن الجهاز الذي يشغل الجهاز الخامس ثمنه لا يقل عن 1000 دولار.







كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن تفاصيل مبادرة "مستقبلنا رقمى"، مشيرا إلى أنها تستهدف تدريب 100 ألف شاب.



وقال " طلعت"،، إن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ والمتوسط والمتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالى، وهي محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.



وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة وطلاب المدارس.



ونوه إلى أن هناك تقدم فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وكشف أن قطاع الاتصالات من أغلى السلع فى العالم، ومصر مستمرة فى رفع البنية وأكد أن مصر فى الشهر الماضى ارتفعت 6 مراكز فى تقديم الخدمات.



