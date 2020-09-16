مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخسر خدمات لاعبة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال ثلاث مباريات هامة في بطولة الدوري الإسبانية.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن قائد التانغو من المنتظر أن يُزين قائمة الأرجنتيني للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

حيث من المنتظر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني كلا من الإكوادور وبوليفيا، المقرر لهما يومي 8 و13 من شهر أكتوبر المقبل.

وتلزم لوائح الأندية، بالسماح للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم، وهو ما يهدد الفريق بفقدان خدمات أبرز اللاعبين في أول ثلاث مباريات بالدوري، وهم أمام كلا من فياريال، ثم سيلتا فيغو وإشبيلية.

يذكر أن ميسي لم يحقق أي بطولة رفقة المنتخب الأرجنتيني حتي الآن، وهو ما يجعله في ضغوط كبيرة قبل بداية أي مشوار دولي رفقة الأرجنتيني.

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