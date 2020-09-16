3 آلاف جنيه في ساعتين.. وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين (فيديو)

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على رفع دخل المعلمين، موضحا أن زيادة الدخل سترتبط بالاجتهاد والكفاءة.



وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن عنصر الكفاءة معيار أساسي لرفع رواتب المعلمين، مشيرا إلى أن 70% من عوائد مجموعة التقوية ستذهب للمعلم، معقبا: "المعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله".



وأشار إلى أن سعر الحصة في مجموعات التقوية ستتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين، معقبا: "لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين"، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية".



وأوضح وزير التربية والتعليم أن مجموعات التقوية ستعود بالنفع على أولياء الأمور، والمدارس، لافتا إلى أن المتبقى من المبالغ المحصلة ستذهب لتطوير المدرسة.



ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية قائلا: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية".



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وافتتح الرئيس السيسي، الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وكلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

