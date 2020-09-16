محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:58 م
الجولة
الجولة
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المراكز التكنولوجية بمدن بنها وكفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وكيفية التعامل مع توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأكد المحافظ على رؤساء المدن بتسهيل الإجراءات على المواطنين عند استلام الطلبات وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم والرد على استفساراتهم، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين (مقاعد ومظلات للوقاية من اشعة الشمس).

كما حرص محافظ القليوبية، على الاستماع إلى آراء المواطنين وأبرز المعوقات التي تواجههم، ونسب التخفيض التي جرى إقرارها، مشيرًا إلى أنه جرى تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض المخالفات إلى 50% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، استكمالا للتسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، وتحفيزا لهم على استكمال الإجراءات ومراعاة للبعد الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح بكافة مدن المحافظة حتى السابعة مساء، مع استمرار العمل يومي الجمعة والسبت، وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، كما جرى إتاحة إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم على الأحياء ومراكز خدمة المواطنين وسرعة تسليم الأوراق.

يشار إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء في الفترة الحالية يسير على قدم وساق في استقبال المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، هذا فضلا عن أعمالها المعتادة في تلقي شكاوى وطلبات المواطنين، والتعامل الفوري معها بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)
محافظ القليوبية يتفقد المراكز التكنولوجية (صور)

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