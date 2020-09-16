اللجنة العليا في السودان ترفع الحظر المفروض بسبب كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
روسيا اليوم
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أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان اليوم الأربعاء، رفع الحظر الذي فرضته في ظروف جائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.

وشددت اللجنة في بيانها على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر من وزارة الصحة للحد من انتقال الوباء وانتشاره بين المواطنين خاصة مع تزايد احتمالات إنشار المزيد من الأوبئة.

وأشارت إلى "أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين".

ونبهت، المواطنين إلى أن خطر الجائحة لم ينقشع بعد لذلك يتوجب الحرص على إتباع الارشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر الإصابة.

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