خبيرة تكشف عن أكثر الأبراج حظًا الفترة المقبلة (فيديو)



وفي سياق منفصل قالت خبيرة الأبراج، إن هناك أسماء ترفع شأن الإنسان، وأسماء أخرى قد يكون لها أثر سيء، معقبة:" في ممثل يعمل دور باسم سلبي فيقع بعدها على طول، عشان أسمه سلبي جابه الأرض".



وأشارت إلى أن توافق اسم الأم مع اسم الطفل مهم جدًا، معقبة: "مينفعش نختار اسم للطفل طاقة مائية، واسم الأم يكون طاقة ترابية".



وتابعت أن اسم "يحيى" على سبيل المثال مائي، متابعة: "مفيش حد اسمه يحيى بيدخل مكان إلا ويُحي الروح فيه، ويزيد من طاقته الإيجابية".



ولفتت إلى أن الأم عليها أن تختار اسم الطفل من خلال علم الأرقام، متابعة: "زي ما بنروح للطبيب عشان نعرف نوع الجنين، لازم نسأل خبراء علم الأرقام في اختيار اسم الطفل".



وأشارت إلى أن حرف "السين" عندما يأتي في آخر الأسم دائمًا ما يضرب صاحبه بالحسد،، معقبة: "أنا لما بشوف اسم الممثل في المسلسل أو الفيلم بعرف من اسمه نجاح المسلسل من عدمه".



وأضافت أنه من الخطأ كتابة على المحل "مغلق للصلاة"، لأن كلمة مغلق سيئة جدًا، وتؤدي إلى نشر الطاقة السلبية، لافتة إلى ضرورة استبدال هذه الكلمة بكلمة "حي على الصلاة" أو إلى أي كلمة مماثلة.

قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن مقولة "اعمل الخير وارميه في البحر" سيئة للغاية، لأن البحر غير مستقر وغدار، معقبة: "كلمة اعمل الخير وارميه البحر لازم تتشال من القاموس بتاعنا، لازم نعمل الخير ونسلمها لربنا".وتابعت "جنى"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن كوكب المشترى سيدخل الجدي في عام 2021، لافتة إلى أن الأبراج الترابية ستكون أكثر الأبراج مستفيدة من استقامة المشترى في برج الجديد.وأضافت أن عدم استقامة برج الجدي في المشترى أدى لعدم الوفرة في الأموال أو الطاقة خلال الفترة السابقة، لافتة إلى أن وجود المشترى في كوكب ترابي مثل الجدي أدى إلى انتشار الأمراض الأوبئة مثل فيروس كورونا، وهذا يرجع إلى أن المشترى تواجد في بيئة لا تناسبه.ولفتت إلى أن جميع الأبراج خلال الفترة المقبلة ستشعر بوفرة الأموال نسبيًا، مضيفة أن هناك 6 كواكب في حالة تراجع، ولذلك هناك ثبات في الكثير من الأشياء خلال الفترة الماضية.وأشارت إلى أن هناك 3 أبراج متراجعة ستستقيم خلال المرحلة المقبلة، معقبة: "الأمور هتهدى خلال أيام بإذن الله، ولازم، استبشروا دائمًا".