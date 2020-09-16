الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت سيطرية للاعبي السد القطري والنصر السعودي.

وجاءت القائمة المثالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد جونز (النصر).

خط الدفاع: المهدي بنعطية (الدحيل) وشجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني) وسلطان الغانم (النصر) ويوسف جابر (شباب الأهلي دبي).

خط الوسط: نام تاي هي (السد) وسانتي كازورلا (السد) ورامين رضائيان (الدحيل) وجلال الدين مشاريبوف (باختاكور الأوزبكي).

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله (النصر) ولابا كودجا (العين).

كان الاتحاد الآسيوي اختار المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر  كأفضل لاعب في الجولة، بعد تسجيله هدفي فريقه خلال فوزه 2 / صفر على سباهان الإيراني، ليقود الفريق السعودي إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى 3 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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