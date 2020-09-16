انفجار في محطة محروقات بريف الحسكة في سوريا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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وقع انفجارا مدويا في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بسوريا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية.

وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.

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