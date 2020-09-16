روائية: "مينفعش حد يتزوج امرأة غير محجبة ويطالبها بالحجاب" (فيديو)

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قالت الكاتبة هبة علي، مؤلفة كتاب "حاسب قبل ما تتجوز"، إن التوافق بين الزوج والزوجة في المستوى المادي والاجتماعي والديني مهم جدًا لكي ينجح الزواج.



وأضافت "هبة"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "Ten"، مساء اليوم الأربعاء،: "مينفعش حد يروح يتزوج امرأة غير محجبة ويطالبها بالحجاب، فكرة إنك تتجوز واحدة وتغيرها على مقاسك، مش هيحصل".



وأوضحت أن المرأة لن تمتلك الرجل، وكذلك العكس، لذلك هناك ضرورة للتوافق لكي ينجح الزواج، مشددة على ضرورة التواصل بين الزوجين لتجاوز أي أزمات أو مشاكل قد تحدث أثناء الزواج، ومعرفة كلا الطرفين حقوق وواجبات الطرف الآخر.



ولفتت إلى أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة جدًا، موضحة أنها تسعى من خلال كتاباتها توعية البنات، متابعة: "بإذن الله هخلي كل البنات تعيش في حب وسلام وهدوء نفسي".



وفي ذات السياق قالت "تفكير البنت في الزواج هو الخروج من قيود الأب والأم، وارتداء فستان الفرح، وتحقيق كل طموحاتها، وهذا ليس صحيحًا في الغالب".



وتابعت أن الكثير من البنات تخشى من فوات قطر الزواج، معقبة: "المجتمع مش هيقف جنبك في سوء اختيارك، ما تقبليش شخص يريد أن يغير شخصيتك، الطباع مستحيل تتغير، فترة الخطوبة هامة جدًا لمعرفة شخصية الخطيب، العيوب تستمر بعد الزواج".



ولفتت إلى أن أهم أسباب فشل الزواج والمشاكل هو عدم التواصل، ووجود الاختلافات في الاحتياجات العاطفية والنفسية، متابعة: "كل واحد من بيئة تانية خالص، وعدم التواصل يؤدي إلى الخرس الزوجي".



وأشارت إلى أن سيكولوجية الرجل في حاجة إلى هدوء، خاصة في منزله، معقبة: "لازم الزوجة تختار توقيت كلامها مع الزوج، وتتعلم طريقة التعامل مع الزواج".