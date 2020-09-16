متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل تصدير الكهرباء إلى أوروبا

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قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مصر كانت تعاني من نقص الكهرباء، وهذا أثر سلبيًا على المواطن والمستثمر، ولكن بفضل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الكهرباء، باعتباره أمن قومي تحول من النقص للوفرة والاحتياطي.



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية مهتمة لتحويل مصر لمركز محوري لتبادل الطاقة، وهذا تطلب تطوير شبكات نقل الكهرباء، وإنشاء خطوط لنقل الكهرباء مع ليبيا والسودان، والأردن، واستكمال بعض المشروعات مع المملكة العربية السعودية.



ولفت إلى أن هناك مشروعًا لتصدير الكهرباء إلى قبرص واليونان، وهذا يعتبر بوابة هامة جدًا للربط بين القارة الإفريقية بأوروبا من خلال الكهرباء، في ظل توافر الكهرباء لدى القاهرة.



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كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حقيقة ما نشرته الجزيرة بشأن تصدير مصر الكهرباء لأوروبا بسعر مدعم، مشيرا إلى أن التصريحات اجتزأت من سياقها.



وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الغرض من التصريح كان توضيح تنافسية قطاع توليد الطاقة الكهربائية، حيث ستصدر مصر الطاقة لأوروبا بسعر منافس وليس مدعم، معلقا: "إحنا عايزين نكسب".



مهمة الصندوق السيادي

وفي سياق أخر، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الصندوق السيادي غاية في الأهمية للاقتصاد المصرية، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تستثمر أي فوائض مالية في الصناديق السيادية، لتحقيق أكبر عائد مالي، لكن الصندوق السيادي المصري يختلف عن هذه الصناديق، خاصة أنه يضم الأصول الغير مستغلة، لاستثمارها بالشكل الأمثل.



وتابع "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصندوق السيادي له قانون خاص، وإدارته تماثل القطاع الخاص للبعد عن بيروقراطية الحكومة، ولهذا يتوقع له النجاح، ومن شأن هذا أن يزيد الاستثمار إلى مصر.



ولفت رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إلى أن استثمارات الصندوق طويلة الأجل، ولهذا لن يتأثر بالأزمات القصيرة المماثلة لأزمة كورونا، وحتى إن تحقق بعض الخسائر، فمن المتوقع أن يعوضها في وقت قصير.





محادثات مصرية مع أوروبا لبيع الكهرباء

وصرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، لتستغل ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة، في إطار السعي لتصبح مركزا إقليميا للتصدير.



وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سليمان القول إن البلاد، التي تمتلك فائضا من الكهرباء، ترى دولا "لديها تعطش للطاقة" في الشمال كعملاء محتملين. ويمكن لمصدر تصدير الكهرباء لأوروبا عبر كابلات بحرية يجري التخطيط لها لتصل إلى قبرص واليونان.



وقال في مقابلة في القاهرة: "نجري محادثات مع مستثمري البنية التحتية الأوروبيين، ومع المستشارين وتجار الطاقة لتقييم الصلاحية والرغبة (من جانب العملاء المحتملين)"، مشيرا إلى أن خط النقل "سيجعل مصر مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل".



ولفتت بلومبرج إلى أن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدر دخل مربح لمصر، التي أصبحت بالفعل مركزا للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية.



