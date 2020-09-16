قسوة كومان واستبعاد ثانٍ.. دلائل جديدة على خروج سواريز من برشلونة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دليل جديد لرحيل النجم الاوروغوياني لويس سواريز عن فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقرر رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني إستبعاد مهاجم السيليستي للمرة الثانية من قائمة الفريق خلال الجولة التحضيرية إستعداداً لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد.

حيث غاب سواريز عن قائمة الفريق لمواجهة جيرونا الليلة في ثاني التجارب الودية من إكتساح ناسيتيك بثلاثة مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد يوهان كرويف.

وشهدت أيضاً القائمة غياب كلا من البرازيلي رافينيا لإستباعد فني، أنسو فاتي وصامويل أومتيتي للإصابة، وبيانيتش الذي لم يستعد بعد للمشاركة في المباريات.



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