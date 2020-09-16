وزير الاتصالات: "مستقبلنا رقمي" تؤهل الشباب للعمل بدخل يصل لـ 1700 دولار

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قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تؤهل الشباب للعمل في السوق العالمي وهو داخل بلده، بدخل يصل لـ 1700 دولار شهريًا، من خلال العمل مع شركات عالمية عن طريق الإنترنت.



وطالب "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، الشباب بالالتحاق بهذه المبادرة التي تناسب جميع المستويات، وهي مختصة بالتخصصات الأكثر طلبًا على المستوى العالمي والمحلي.



ولفت إلى أنه أطلق اليوم "بناة مصر الرقمية" وهي تخص الشباب المهتم بالحصول على درجة الماجستير من الجامعات الدولية، بالاضافة لتعليم مكثف في كبرى الشركات العالمية، وبرنامج مكثف لبناء المهارات القيادية، ورفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية



وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منذ أسابيع قليلة منصة "مصر الرقمية" بشكل تجريبي لتقديم مجموعة من الخدمات الحكومية المرقمنة، وجاري تثبيت جدار المنظومة لإطلاقها بشكل فعلي قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تم اطلاقها بالتعاون مع وزارات الداخلية والتموين والعدل.



كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن تفاصيل مبادرة "مستقبلنا رقمى"، مشيرا إلى أنها تستهدف تدريب 100 ألف شاب.



وقال " طلعت"،، إن معايير الاختيار تتم على ثلاث مستويات المبتدئ والمتوسط والمتخصص، وكل شخص يحق له الدخول واجتياز الاختبارات.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالى، وهي محمية ومؤمنة ولا يستطيع أحد اختراقها.



وأوضح أن تم رفع شبكة البنية المعلوماتية فى مصر خلال عام 2019 بمبلغ مليار و600 مليون دولار، ومصر الآن في المرحلة الثانية لرفع البنية المعلوماتية بمبلغ 400 مليون دولار، مؤكدًا أن كل ذلك يخد العملية التعليمة وطلاب المدارس.



ونوه إلى أن هناك تقدم فى تقديم خدمات أسرع للمواطنين، وكشف أن قطاع الاتصالات من أغلى السلع فى العالم، ومصر مستمرة فى رفع البنية وأكد أن مصر فى الشهر الماضى ارتفعت 6 مراكز فى تقديم الخدمات.



