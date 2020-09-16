ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا بثلاثية ودياً

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لتحقيق فوز كبير على جيرونا إستقر عند ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء لحساب المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد.


سجل ثلاثية البلوجرانا البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يسجل ميسي الهدفين الثالث والثالث في الدقائق الخامسة والأربعين والخمسين فيما سجل سامو سايز هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة السادسة والأربعين.


وقرر كومان المدير الفني للبلوجرانا دخول المباراة ببعض الأسماء الأساسية مع وجود أسماء أخرى مثل أراوخو ودي يونج وتريناكو وكوتينيو فيما ظل على مقاعد البدلاء لينجليت وألينيا وبيدري وديمبلي وهم الذين شاركوا في لقاء ناستيك الودي.


وينتظر برشلونة مواجهة أخرى ضد فريق نادي إلتشي وذلك على كأس جوهان جامبر الودي قبل إفتتاحية مبارياته في الليجا ضد فياريال يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

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