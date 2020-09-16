مؤشر جديد لاقتراب بدر بانون من الانتقال للأهلي

ظهر مؤشر جديد يؤكد اقتراب المغربى بدر بانون من الانتقال إلى صفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم عدم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمى والمعنى بانتقالات وأرقام وأسعار اللاعبين، رحيل بدر بانون عن صفوف الرجاء المغربى، وانضمامه لصفوف النادى الأهلى.

وأكدت تقارير صحفية فى وقت سابق حصول الأهلى على توقيع بانون ليدعم خط دفاع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء الموسم الحالى.





ويسعى الأهلي لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي القوية بالرباط الصليبي، وتأكد غيابه لمدة 9 أشهر.