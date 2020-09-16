"أهم من الجيوش".. الديهي يطالب بإنشاء وزارة للوعي القومي

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طالب الإعلامي نشأت الديهي، بإنشاء حقيبة وزارية خاصة بـ"الوعي القومي"، يكون مهمتها ترتيب الأوراق المبعثرة بين الوزارات المعينة؛ من التعليم والشباب والرياضة والثقافة، ومؤسستي الأزهر والكنيسة.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن وزارة "الوعي القومي" تهدف للحفاظ على الهوية المصرية، وصورة مصر في الداخل والخارج، والوعي بالقضايا القومية.



وأكد أن مصر في حاجة لصناعة حائطًا من الوعي يواجه الشعب به جحافل الشائعات التي يوجهها أهل الشر وأسانيدهم الباطلة، مشددًا على أنه "بدون وعي تضيع البلاد، فهو الضمانة الأساسية لانتصار الشعوب على أعدائها، والوعي أهم من الجيوش أحيانًا".



وتابع: "وعي الشعب لا مناص منه ولا غبار عليه، لكنه يحتاج لإعادة بناء من قِبل المثقفين والنخب والكتاب والقوى الناعمة".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح اليوم عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث افتتح الرئيس على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.



وقال الرئيس السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".



وعقب الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دي مش خناقة دا شغل". وتابع، أننا نخرج مئات الآلاف من الطلاب سنويًا ولكن الأهم هل هم مؤهلين لسوق العمل الجديد.

