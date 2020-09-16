سيارات تنافس MG-6 موديل 2021 في مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:01 م
MG-6 موديل 2021
MG-6 موديل 2021
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سيارات تنافس MG-6 موديل 2021 في مصر

وافقت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية MG في مصر، على زيادة سعرية قدرها 5000 جنيه لجميع موديلات MG 6 سيدان الجديدة ، موديل 2021 الجديد.


سيارة MG-6 موديل 2021

ويأتي الإعلان عن الزيادة التي وافق عليها الوكيل المحلي بعد 20 يومًا تقريبًا من الكشف عن تفاصيل وأسعار موديل 2021 من عائلة “MG-6” في السوق المصري.

وبحسب معلن الشركة فإن السعر الرسمي للفئة الأولى من MG-6 أصبح 279990 جنيهاً والفئة الثانية بعد الزيادة وصلت 294990 جنيهاً والفئة الثالثة 309990 جنيهاً بينما وصل سعر الفئة الثالثة. أما فئة التجهيزات الكاملة “المجهزة باللون الأحمر” فقد وصل سعرها إلى 314.990 جنيهاً مصرياً.

السيارة الجديدة تعمل بمحرك توريني سعة 1.5 لتر ، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ، بقوة 169 حصان ، وبفضل هذه القوة ، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7 ثوانٍ. .

أما بالنسبة لمعدات السلامة في MG6 الجديدة ، فهي تتمثل في 6 وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام الثبات الإلكتروني EBS ، وفرملة اليد الإلكترونية ، ونظام مكافحة السرقة ، ونظام التحكم في التطواف ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

يتوقع الخبراء في قطاع السيارات أن الزيادة الأخيرة ستسبب المزيد من الصعوبات لسيارة MG-6 في السوق المحلية مع السيارات من نفس شريحة السعر والتي تنتمي إلى فئة السيدان العائلية.

كيا سيراتو

كيا

تعتمد كيا على سواعد دوران محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا ، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ، وبسرعة قصوى تبلغ 190 كم / ساعة.

رينو ميجان

رينو

تتوفر رينو ميجان 2020 في ثلاث فئات ، وكلها تعتمد على أذرع محرك سعة 1.6 لتر ينتج 115 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة وينقل حركتها إلى المحاور مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تبدأ أسعار السيارات الرسمية من 298 ألف جنيه وتصل إلى 368 ألف جنيه.

شيفرولية ماليبو

شيفروليه

يتوفر موديل 2020 متوفر بثلاث فئات. وتبدأ أسعارها من 339.990 جنيهًا وتصل إلى 399990 جنيهًا.

يتم تشغيل شيفروليه ماليبو بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 163 حصانًا عند 5400 دورة في الدقيقة وينقل حركتها إلى محاور مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

هيونداي إلنترا CN7


تعرض شركة جي بي أوتو غبور الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في السوق المصري سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021 بسبع فئات مختلفة من المعدات بأسعار تبدأ من 315 ألف جنيه للفئة الأولى و 325 ألف جنيه للفئة الثانية ومن المتوقع أن كلاهما يدخل في مواجهة قوية مع MG 6.

سيارات تنافس MG-6 موديل 2021 في مصر

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