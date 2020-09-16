سيارات تنافس MG-6 موديل 2021 في مصر

وافقت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الصينية MG في مصر، على زيادة سعرية قدرها 5000 جنيه لجميع موديلات MG 6 سيدان الجديدة ، موديل 2021 الجديد.









سيارة MG-6 موديل 2021





ويأتي الإعلان عن الزيادة التي وافق عليها الوكيل المحلي بعد 20 يومًا تقريبًا من الكشف عن تفاصيل وأسعار موديل 2021 من عائلة “MG-6” في السوق المصري.





وبحسب معلن الشركة فإن السعر الرسمي للفئة الأولى من MG-6 أصبح 279990 جنيهاً والفئة الثانية بعد الزيادة وصلت 294990 جنيهاً والفئة الثالثة 309990 جنيهاً بينما وصل سعر الفئة الثالثة. أما فئة التجهيزات الكاملة “المجهزة باللون الأحمر” فقد وصل سعرها إلى 314.990 جنيهاً مصرياً.





السيارة الجديدة تعمل بمحرك توريني سعة 1.5 لتر ، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ، بقوة 169 حصان ، وبفضل هذه القوة ، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 7 ثوانٍ. .





أما بالنسبة لمعدات السلامة في MG6 الجديدة ، فهي تتمثل في 6 وسائد هوائية ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام الثبات الإلكتروني EBS ، وفرملة اليد الإلكترونية ، ونظام مكافحة السرقة ، ونظام التحكم في التطواف ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.





يتوقع الخبراء في قطاع السيارات أن الزيادة الأخيرة ستسبب المزيد من الصعوبات لسيارة MG-6 في السوق المحلية مع السيارات من نفس شريحة السعر والتي تنتمي إلى فئة السيدان العائلية.





كيا سيراتو



