جاريث بيل يقترب من الانتقال إلى توتنهام مجانا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل النجم الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن توتنهام بات قريبًا من ضم بيل أكثر من أي وقتٍ مضى، خاصة بعد تأكيدات وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوض مع النادي اللندني، مع وجود رغبة من النجم الويلزي بالعودة إلى سبيرز.

 

وأوضحت الصحيفة أن الناديين إضافة إلى وكيل بيل، في مفاوضات مفتوحة بشأن إعارة اللاعب لمدة موسم، والأمور باتت قريبة من التوصل لاتفاق.

 

ومن المقرر أن يستعير توتنهام بيل دون مقابل، مع التكفل بدفع راتب اللاعب كاملًا، إلى جانب بعض المكافآت التي سيتحصل عليها ريال مدريد مع نجاحات بيل في لندن.

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