المغرب تسجل 1692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1692 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 92016.

 

وأوضحت الصحة المغربية انها سجلت أيضا 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1686، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 72968، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17362، من بينها 261 حالة خطيرة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,930 مليون إصابة، بينهم أكثر من 942 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,688 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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