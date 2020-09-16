عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية تجمعه بعد غداً الجمعة بفريق نادي أسوان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


وفي أول تعليق له عقب تعيينه على رأس القيادة الفنية المؤقتة لنادي الزمالك قال طارق يحيي أنه يثق في مجموعة اللاعبين الذين يتوفر عليهم الفريق.


وأضاف " العمل في نادي الزمالك يعتبر شرف كبير للغاية ولا يمكن لأي من أبناء النادي أن يقول لناديه لا وقت طلبه.


وتابع " التكليفات الخاصة بالتعيين مؤقتاً يجب أن يكون الجميع فيها تحت أمر النادي ، حتى وإن كان التدريب لمدة ساعة واحدة ، ولا يمكن لي أن اتأخر عن كيان النادي.


وأنهى " أحترم فريق أسوان للغاية ، وقمت بدراسته للوقوف على مكامن القوة والضعف من أجل تحقيق الفوز حتى يكتسب اللاعبون الثقة من جديد.


يُذكر أن كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك قد قام بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده وقرر الرحيل ليضع الفريق في مأزق خاصةً قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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