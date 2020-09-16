فرص عمل.. 1150 وظيفة شاغرة بالسكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن 1150 وظيفة شاغرة لفنيين ومهندسين و 1000 فنّي و 150 مهندسًا ، سيتم تعيينهم بالهيئة من خلال المنافسة الرسمية ، وسيتم التعيين وفقًا لأعلى معايير وشروط الاختيار الواجب توافرها في المسابقة ، والتي تضم فنيين ومهندسين على النحو التالي:









وظائف شاغرة بالسكة الحديد





اولا – وظائف فني:

1- يجب أن تكون مقيمًا دائمًا في حدود المنطقة التي تتقدم إليها والتي يكون عنوانها مكتوبًا في DNI قبل تاريخ الإعلان.





2- أدى الخدمة العسكرية ، أو الإعفاء الدائم أو المؤقت ، أو ما تحدده وظيفته في الخدمة العسكرية الإجبارية.





3- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة من تاريخ اليوم الأول لاستلام الطلبات.





4 – أن لا يقل مجموع الدرجات الأكاديمية عن 70٪ أو تقدير عام جيد جدًا لجميع الوظائف.





5- أن يكون حاصلاً على بدلة صحية واضحة وفقاً لأنظمة البيئة الطبية والنفسية والبدنية واجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.





6- يقدم مبلغ 750 جنية بحوالة بريدية تدفع للهيئة القومية للسكك الحديدية تحت (1001-404) مقابل رسوم تقديم وجزء من رسوم الامتحان ولا يتم رد هذا المبلغ فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.





7 – يتم استبعاد كل من لا يلتزم بالشروط حتى بعد إعلان النتيجة والتحقق من المستندات الأصلية.





8 – يلتزم المرشح للمسابقة باتباع القوانين والتعليمات المعمول بها في الهيئة وفي حال اجتيازه جميع الاختبارات.





أكدت الهيئة تقديم المستندات بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، وعلى من يرغب في التقدم لهذه المسابقة تقديم طلب لملء الوظيفة حتى 22 سبتمبر ، مع طلب مرفق مع نسخة من المستندات التالية:





المستندات المطلوبة

1 – المؤهل العلمي.





2- شهادة الميلاد كمبيوتر





3 – بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.





4- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدده منصبك في الخدمة العسكرية الإجبارية.





5- عدد (4) صور شخصية 4 * 6





6- ملف الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.





7 – أصل الحوالة.





8- ملف ورقي من “حافظة المستندات”.









ثانيا – وظائف المهندسين :

1- يشترط في المتقدم لوظيفة مهندس أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ إلكترونيات ـ مدني ـ عمارة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.





2- أن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات، التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في تاريخ الإعلان.





3- يتحمل المتقدم مبلغ 200 جنيه تورد للهيئة بحوالة بريدية باسم “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، علمًا بأنها ستتلقى طلبات التقدم للمسابقة، حتى يوم 22 سبتمبر الجارى.



