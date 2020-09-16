الجديد من هواوي.. MatePad 5G هاتف لوحي بمواصفات خيالية

نستعرض معكم كل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية واليوم سنتحدث عن الأيقونة الرائعة والجديدة من هواوي MatePad 5G الجهاز اللوحي الثوري من الشركة الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية ، حيث تنافس به هواوي الشركات الأخرى المنافسة لها في المحال حيث يتمتع الجهاز بالعديد من الصفات الرائعة والإمكانات التي تضاهي أغلى ألجهزة اللوحية في الأسواق وسوف نستعرضها معكم بواسطة هذا التقرير كالتالي.









مواصفات MatePad 5G





أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية هواوي عن الأيقونة الجديدة لها وهو مات باد 5 الجهاز اللوحي المتميز الذي يفوق الأجهزة اللوحية المعروفة مثل ” أي باد ابل ” والعديد من الأنواع الأخرى ونستعرض معكم أبرز الصفات .





الجهاز مزود بمعالج من نوع (كيرين 820) Kirin 820 .

الجهاز يدعم شبكات الجيل الخامس.

الجهاز يدعم حزم الجيل السادس من الواي فاي والبلوتوث.

الجهاز يأتي بذاكرة 6 جيجا رام.

الجهاز يأتي بسعة تخزينية 128 جيجا بايت.









يمكن التوسع في الذاكرة حتى 256 جيجا بايت باستخدام كارت ذاكرة خارجي.

الجهاز يأتي بشاشة بحجم 10.4 بوصة.

الشاشة تأتي بدقة 2,000×1,200 بكسل.

الجهاز مدعم بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

الجهاز مدعم بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل.

الجهاز يأتي بمكبرات للصوت لتجربة صوت ولا اروع.

الجهاز يأتي ببطارية كبيرة 7500 مللي أمبير.

الجهاز يدعم الشحن السريع بشاحن 22.5 واط.

الجهاز يأتي بقلم ثوري .

الجهاز يعمل بنافذة أندرويد 10 القابلة للتحديث.

يأتي الجهاز بلونين أبيض واسود.









الجهاز يأتي بسعر متميز 475 دولار في الأسواق العالمية.

الهاتف يأتي بشاحن أصلي وسماعات هاند فري.

الهاتف يأتي بلوحة كتابة منفصلة .