الجهاز الفنى لمنتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز ووادي دجلة
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:46 م
محمد جمال
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تابع الجهاز الفنى
لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مع مساعديه أحمد أيوب وأيمن طاهر
وانيس الشعلالي مباراة وداي دجلة وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري التى أقيمت على
استاد بتروسبورت
ويحرص أعضاء الجهاز
الفنى علي متابعة اللاعبين والاطمئنان على
حالتهم الفنية والبدنية للاستقرار على أفضل العناصر التى سيخوض بها مباراتى توجو فى
نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.
وتقام مباراة بيراميدز ودجلة الآن في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.