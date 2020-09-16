مفاجأة.. سواريز يُخبر ميسي بالقرار النهائي حول مستقبله

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من العاصمة الإسبانية مدريد عن تطورات مستقبل الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني مع كتيبة رونالد كومان.


وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت ظهور بعض الأخبار التي تُفيد ببقاء سواريز على قائمة البلوجرانا للموسم المقُبل على الرغم من أن الهولندي كومان قرر إسقاطه من حساباته وابلغه بضرورة البحث عن نادي جديد.


وفي تقرير صحفي نشرته صحيفة " كواترو الإسبانية " أكدت أن سواريز أخبر ميسي بالفعل أنه لن يعود في قرار رحيله خاصةً بعد الظروف الأخيرة العصبية التي مر بها.


وأنهت " قرر سواريز إغلاق وطي صفحة برشلونة ويحاول في الساعات المقبلة الوصول إلى التسوية المالية التي ترضيه مع النادي لفسخ التعاقد.

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ميسي سواريز برشلونة الدوري الإسباني

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